رياضة | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر "كلاسيكو دوري أبطال آسيا"| مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال PLUS KORA

بينما من المتوقع أن يدخل الاتحاد بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: فواز القرني. في الدفاع: سعود عبدالحميد، مروان دا كوستا، زياد المولد، حمدان الشمراني. في الوسط: كريم الأحمدي، عبدالعزيز البيشي، خالد الميري، كارلوس فيلانويفا. في الهجوم: ألكساندر بريجوفيتش، رودريجيز.

نتائج الفريقين في الجولة الأولى بالدوري السعودي.. قبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد نجح الفريقان في استهلال مشوارهما في بطولة الدوري بالفوز في الجولة الأولى، قبل أن تتوجه أنظار الجماهير صوب مباراة الهلال والاتحاد في الصراع الآسيوي، حيث تغلب الزعيم السعودي على أبها بأربعة أهداف مقابل اثنين، بينما سحق العميد نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف.



آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.. قبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد وقبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد مساء اليوم، لابد من تسليط الضوء على آخر مواجهة جمعت بينهما في دوري أبطال آسيا، حيث التقى الفريقان في دور الستة عشر في عام 2011، ليتمكن الاتحاد حينها من تحقيق فوز ساحق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نتائج الفريقين في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.. قبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد نتائج مباريات الفريقين في دور الـ16، تؤكد على مواجهة نارية مرتقبة في مباراة الهلال والاتحاد، حيث نجح الهلال في حجز مقعده في دور الثمانية بعد تغلبه على مواطنه أهلي جدة بنتيجة 4/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل الاتحاد للدور ذاته بعد تغلبه على نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني بنتيجة 6/4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب