رياضة | محافظ بني سويف يكرم المتميزين رياضياً من نادي متحدي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ بني سويف يكرم المتميزين رياضياً من نادي متحدي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مجموعة متميزة رياضيا من نادي متحدي الإعاقة ، حيث ضم التكريم كل من :فريق متحدي الإعاقة لكرة الطائرة سيدات"جلوس"الحاصل على بطولة الدوري العام، وفريق كرة الهدف (الجرس) للمكفوفين الحاصل على بطولة كأس مصر لكرة الهدف ،وذلك في حضور أحمد سرور , وكيل وزارة الشباب والرياضة وسعد ربيع , رئيس مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة وأحمد حسين مدير النادى و محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين وسيد سعد مدير مكتب شؤون الإعاقة بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

حيث حرص محافظ بني سويف على تسليمهم الكؤوس والميداليات ومكافأة مالية تحفيزا لهم،مشيدا بما حققوه لبلدهم بني سويف ولوطنهم مصر قائلا لهم (أنتم أصحاب القدرات الخاصة والمهارات المميزة والإبداعات الرائعة ، فأنتم رفعتم اسم بني سويف عاليا في كافة المحافل والمسابقات المحلية والدولية وشرفتم وطنكم الغالي مصر الذي يفخر بكم،الجميع هنا يدعمكم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يوجه دائما بتمكينكم ودعمكم والاستفادة من قدراتكم العظيمة في شتى المجالات .. ).

وضمت قائمة المكرمين أعضاء فريق كرة الهدف للمكفوفين من اللاعبين (أحمد عبدالله السيد، أحمد عيد سيد، محمد سيد عبد الحميد، عاشور عبد الفتاح عاشور،حازم أحمد فتحي، محمد حسن عبد الشافي)، أحمد محمد حسين"رئيس البعثة"،محمد نظمي السيد" إداري الفريق")،ومن فريق الكرة الطائرة للسيدات"جلوس" اللاعبات (نبيلة عبد الباري عبد الباري، شريفة رمضان حسن، فاتن سيد عبد الرازق،دنيا ناصر فتحي،ولاء فتحي مصطفى،عبير عبد الخير صديق، شيماء سيد سيد،مها مختارحامد،إحسان سيد أنيس،رجاء حسين سيد،نورا عبد الحليم عبد السميع)،عبد المنعم السيد محمد"رئيس البعثة"،رحاب إبراهيم على "مدربة الفريق". Advertisements

وأشار أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه محافظ الإقليم المستشار هاني عبد الجابر لذوي الإحتياجات الخاصة ، حيث يطلق عليهم دائما ذوي القدرات الخاصة، مشيرا إلى أن أبطال مصر من متحدي الإعاقة من أبناء بني سويف حققوا انجازات مشرفة ، حيث ضم فريق الطائرة جلوس سيدات 6 من اللاعبات ضمن متخب مصر الذي حصل على المركز الأول في بطولة أفريقيا الذي تأهل عن طريقها إلى بطولة كأس العالم.

كما نوه محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين إلى الدعم النوعي الذي توفره محافظة بني سويف تحت قيادة المحافظ المستشار هاني عبد الجابر بداية من تنفيذ مبادرات رائدة بالتعاون مع المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة للدفع بجهود تمكين ذوي الإعاقة في شتى المجالات،وفي مقدمتها مبادرة بني سويف صديقة ذوي الإعاقة التي شهدت تطبيقا فعليا في المصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها.

وأشار سيد سعد مدير إدارة شؤون الإعاقة بالديوان العام إلى بعض توجيهات محافظ بني سويف التي تم تنفيذها وتضمنت بعض الخطوات العملية الرائدة في مجال خدمة ذوي الإعاقة ،فقد عقدت "مؤخرا "لجنة طبية بالتعاون مع منطقة تجنيد المنيا للكشف على ذوي الإعاقة وانهاء كافة إجراءات الحصول على شهادات الإعفاء من التجنيد بدلا من السفر إلى محافظة المنيا ،بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة ترجمة خطبة الجمعة والأعياد بلغة الإشارة ،ودعم قاعدة البيانات وموقع ذوي الإعاقة الإليكتروني وغيرها من المهام والأعمال التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء بني سويف