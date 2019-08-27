- 1/2
- 2/2
Advertisements
تشافي يعلق على هزيمته من النصر السعودي بدوري أبطال أسيا
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
علق تشافي المدير الفني لفريق السد القطري علي الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام العالمي السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب الأمير فهد الدولي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.
وقال : ان فريقه خسر المباراة لانه لم يستطيع فرض السيطرة والاستحواذ على الكرة قائلا : افتقدنا الكرة كثيرا وتحديدا في الشوط الأول.
وأكمل : ان لازال هناك أمل بالعودة والتأهل في مباراة الإياب.
واختتم : أن لقاء العودة لن يكون سهلا بل سيكون صعبآ علينا خاصة وان النصر سيستعيد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي غاب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة بجانب تواجد نور الدين أمرابط.
الجدير بالذكر أن مباراة الإياب مقرر إقامتها يوم 16سبتمبر المقبل.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر تشافي يعلق على هزيمته من النصر السعودي بدوري أبطال أسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.