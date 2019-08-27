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تشافي يعلق على هزيمته من النصر السعودي بدوري أبطال أسيا

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

علق تشافي المدير الفني لفريق السد القطري علي الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام العالمي السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب الأمير فهد الدولي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.



وقال : ان فريقه خسر المباراة لانه لم يستطيع فرض السيطرة والاستحواذ على الكرة قائلا : افتقدنا الكرة كثيرا وتحديدا في الشوط الأول.

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وأكمل : ان لازال هناك أمل بالعودة والتأهل في مباراة الإياب.

واختتم : أن لقاء العودة لن يكون سهلا بل سيكون صعبآ علينا خاصة وان النصر سيستعيد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي غاب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة بجانب تواجد نور الدين أمرابط.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب مقرر إقامتها يوم 16سبتمبر المقبل.