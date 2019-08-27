إذاعة إسبانية تكشف تفاصيل عرض برشلونة النهائى لضم نيمار

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إذاعة إسبانية تكشف تفاصيلعرض برشلونة النهائى لضم نيمار
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قدم أخيرا عرضه النهائي إلى نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي لضم النجم البرازيلي نيمار داسيلفا.
وذكرت الإذاعة الإسبانية، أن برشلونة قدم عرضا إلى نظيره باريس سان جيرمان وهو طلب إستعارة اللاعب لمدة عامين مع خيار الشراء مقابل 170 مليون يورو.
وأشارت إلى أن بعثة نادي برشلونة ستسافر إلى باريس الأربعاء من أجل تقديم هذا العرض، وهناك تفاؤل كبير وسط مجلس إدارة النادي الكتالوني بالموافقة على العرض.
ورفض باريس سان جيرمان عدة عروض تقدم بها برشلونة للتعاقد مع نيمار على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء فى يونيو من العام القادم 2020.
ولم يلعب نيمار أى دقيقة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث عاد من الإصابة وتم استبعاده من قبل المدرب بسبب تفكير اللاعب الدائم في الرحيل، وعدم التركيز مع البياسجي.
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