كونتي: احتفال إنتر ميلان بالفوز على ليتشي مستمر حتى منتصف الليل

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كونتي: احتفال إنتر ميلانبالفوز على ليتشي مستمرحتى منتصف الليل
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
أعرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على ليتشي في الجولة الأولى من الكالتشيو مساء الإثنين برباعية نظيفة.
وقال كونتي خلال تصريحاته بعد المباراة: "دعونا نحتفل حتى منتصف الليل، ومن منتصف الليل ودقيقة نفكر في كالياري".
وعن علاقته بالجماهير قال:" أنا لست شخصاً يسعى للحصول على التعاطف، لكن دائماً ما خُلق شعوراً عظيماً لدى الجمهور، أعطي 300% للنادي الذي أنا فيه وسيكون هذا هنا أيضاً في الإنتر".
وعن انسجام الوافد الجديد روميلو لوكاكو قال: " دخل عالم إنتر بتواضع كبير ، وبأفضل طريقة ، مهاجم عملاق ومتاح مع رفاقه وعلى استعداد للعمل دائماً".
وحصد إنتر ميلان أول ثلاث نقاط في مشواره نحو التنافس على لقب الكالتشيو هذا الموسم.
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