شكرا لقرائتكم الداخلية يلتقي وديا بفاركو استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، اليوم الثلاثاء، مباراة ودية أمام نظيره فاركو، وذلك في إطار استعدادات الداخلية للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

كان الداخلية قد نجح في ضم 4 صفقات على مدار الأيام الماضية وهم أحمد عبد الفتاح الملقب بالعندليب من فريق إنبي، وسامي عبد الستار، ومصطفى حجاب من إف سي مصر، و وائل فراج .