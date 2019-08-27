شكرا لقرائتكم الداخلية يلتقي وديا بفاركو استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، اليوم الثلاثاء، مباراة ودية أمام نظيره فاركو، وذلك في إطار استعدادات الداخلية للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.
كان الداخلية قد نجح في ضم 4 صفقات على مدار الأيام الماضية وهم أحمد عبد الفتاح الملقب بالعندليب من فريق إنبي، وسامي عبد الستار، ومصطفى حجاب من إف سي مصر، و وائل فراج .
ومن المرتقب أن يعلن ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية عن قائمة الفريق النهائية للموسم الجديد خلال الأيام المقبلة، واكد مدرب الداخلية أن المباريات الودية العديدة التي خاضها الفريق خلال أغسطس الجاري كانت مثمرة للغاية حيث أتاحت الفرصة للوقوف على مستوى اللاعبين فنياً ووضع خطة لتطوير الأداء قبل انطلاق دوري القسم الثاني.
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