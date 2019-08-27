شكرا لقرائتكم منتخب الجودو يواصل تقدمه في منافسات بطولة العالم باليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستكمل لاعبى منتخب الجودو منافساتهم ببطولة العالم التى تقام باليابان وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل .

وكان محمد عبد الموجود قد تأهل الى ربع نهائى البطولة ، بعد الفوز على لاعبى امريكا و مونتيجرو و أذربيجان .

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من محمد عبد الموجود 66كجم ، أحمد على عبد الرحمن 66 ، محمد محى الدين 73 كجم ، محمد على عبد العال 81 ، عبد الرحمن محمد 81 ، حاتم عبد الاخر 90 ، رمضان درويش 100 كجم ، أحمد وحيد +100، ميسره النجار + 100، ويرافقهم سيد أبو ميدان مديرا فنيا للفريق.

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