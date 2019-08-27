شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: الفوز على العربي يمنحنا دفعة قوية .. وسنراقب الزمالك والمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طلعت يوسف المدير الفني لفريق الإتحاد السكندري أن الفوز الذي حققه فريقه على العربي الكويتي اليوم في البطولة العربية له مردود إيجابي مميز.

وأضاف طلعت يوسف في تصريحات تلفزيونية:" الفوز على العربي الكويتي يؤكد أن هناك مراحل تطور مطمئنة للغاية لفريق الاتحاد ووضحت بصمات مرحلة الإعداد مع بداية الموسم ".

وأشار الي أن أحمد رفعت فقط هو من شارك من الصفقات الجديدة وذلك وفقا لرؤيته لجاهزيته الفنية والبدنية بينما غاب خمسة أخرين من اللاعبين الجدد الذين يواصلون مرحلة الإعداد البدني والفني مع الفريق

وكشف يوسف عن مفاجأة حول نيته مشاركة خالد الغندور لاعب الاتحاد أساسيا في مباراة اليوم الا أنه فوجيء في الاجتماع الفني أمس باخطاره بايقاف الغندور مع تغيير اللائحة الخاصة بالبطولة العربية للأندية والتي كانت لا تنص على ايقاف اللاعب الحاصل على انذارين في مباراتين منفصلتين

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وأشاد المدير الفني للإتحاد السكندري بأداء اللاعبين وما قدموه في أول مباراة رسمية مع انطلاقة الموسم الحالي مشيرا الي أن تنفيذ 70 % من التعليمات في أوزل مباراة رسمية امر يستحق عليه اللاعبين الشكر

وأتم : سوف نبدأ الاستعداد لنصف نهائي كأس مصر من خلال متابعة لقاء الزمالك والمقاصة في دور الثمانية لمعرفة مستوى كل فريق والاعداد لمواجهة نصف النهائي .. وأعتقد أن جاهزية الزمالك ستكون أكبر من المقاصة بحكم المشاركات التي خاضها الفريق ولكن هذا لا يقلل من قيمة الفريق المميز الذي جهزهخ ميدو مع المقاصة