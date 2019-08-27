على ماهر يختار عبد الرحمن عامر ظهير أيسر لإنبي...

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جدة - عمرو شويل استقر على ماهر المدير الفنى لإنبى، على توظيف عبد الرحمن عامر فى مركز الظهير الأيسر للفريق البترولى بجانب مركزه الأصلى فى وسط الملعب حتى يكون بديلاً لأحمد عبد العزيز "زيزو" الظهير الأيسر للفريق البترولى فى حالة الحاجة إليه فى هذا المركز بعدما ظهر بصورة جيدة فى المباريات الودية وتم تجربته فى قيادة الجبهة اليسرى. وخاض إنبى خلال الفترة الماضية مجموعة من الوديات قام خلالها على ماهر بتطبيق أفكاره والخطط التى يرغب فى تنفيذها بالموسم الجديد من أجل إعداد الفريق بأفضل صورة للموسم القادم بعد هيكلته للفريق فى فترة الصيف بالنزول بمعدل الأعمار والإبقاء على بعض الخبرات لإعداد فريق قوى لإنبى يستطيع المنافسة على المربع الذهبى فى المواسم القادمة.

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