شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد السلة يطير إلى الصين لحضور فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير اليوم مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة إلى الصين لحضور فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولى، و التى تقام يومى 29 و 30 أغسطس الجارى . ومن المقرر أن يسافر مع أبو فريخة محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد ، حيث يشغل منصب عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى . يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة السلة سيقيم حفل لتكريم مدحت وردة اسطورة السلة ، على هامش الجمعية العمومية ، بعد اختياره ضمن قاعة المشاهير لعام 2019 Advertisements كان منتخب السلة سيدات ورجال قد حققن فضيتى 3x 3 بدورة الالعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب

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