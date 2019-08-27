شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: الزمالك بيحقق أى أحلام للجماهير.. والقناة هتبقى طفرة اعلامية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك ،ان قناة الزمالك الجديدة وخطوة مهمة جدا وبشكر كل القائمين عليها.

وأضاف فى مداخلة هاتفية عبر برنامج الزمالك اليوم قائلا "مبروك لجمهور الزمالك وفى وجود مرتضى منصور الزمالك بيحقق اى احلام ،وانا متربى داخل النادي طول عمرى ملازم الوالد واكتسبت خبراته وهو ما فادني فى مجال والزمالك قيمة كبيرة جدا وانا مستنى التقدير من عند ربنا مش من شخص وانا بعمل واجبي فى مجلس الادارة".

Advertisements

وكشف عضو مجلس ادارة نادي الزمالك ، عن بدء الانشاءات فى فرع نادي الزمالك الجديد بـ 6 أكتوبر والبالغ مساحته 130 فدان يتكون من استاد ومبنى اجتماعي وملاعب لكل الالعاب الاخري خاصة الالعاب الأولمبية

وختم قائلا " احنا نقدر ننافس دلوقتى واحنا هنبدي من حيث انتهي الاخرين وانتظرو طفرة مختلفه فى القناة وعن كاس مصر مبحبش انبر فى الحاجات دي وبتمني ان الزمالك يتوج باللقب وكل امنيات الزمالك العدل فقط".