الأهلي لاتحاد الكرة: أين درع الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عدلي القيعي، مسشار التعاقدات بالأهلي، أن الزمالك أراد استئناف الدوري بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر من أجل حرمان الفريق الأحمر من رمضان صبحي، المعار من هدرسفيلد الإنجليزي.

وقال القيعي، في تصريحات عبر برنامجه "ملك وكتابة" عبر قناة "الأهلي": "كان هناك تخطيط لتأجيل مباريات الزمالك إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية من أجل حرمان الأهلي من رمضان صبحي بسبب انتهاء فترة استعارته الأولى".

وأضاف: "هذا بجانب إتاحة الفرصة للزمالك لعودة فرجاني ساسي بعد مشاركته مع تونس في أمم إفريقيا، لكن النادي تعرض لضربة موجعة تمثلت في إصابة الحارس محمود جنش، الذي يعتبر أهم من فرجاني ساسي بالنسبة للزمالك".

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وأكمل: "يجب أن يكون الفريق جاهز دائمًا لتحقيق الفوز".

وأتم القيعي تصريحاته قائلا أن الأهلي لم يتسلم درع الدوري (2018-19) الذي توج به حتى الآن، مضيفًا: "كان من المفترض أن تقام احتفالية كبرى بأحد الفنادق من أجل تسليم الأهلي درع الدوري، ما مصير هذا الدرع؟".

يذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه بعدما تصدر جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزمالك، إذ أنهى المارد الأحمر مبارياته يوم 28 يوليو الماضي بالفوز على نظيره الأبيض بهدف نظيف.