إبراهيم سعيد يعلق على إقالة لاسارتي من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه كان يجب على إدارة القلعة الحمراء إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي بجهازه المعاون الذي يضم محمد يوسف المدرب العام، مؤكدًا أن المدرب الجديد يجب أن يتمتع بشخصية قوية.

وقال سعيد، في ضيافة برنامج "الملعب" عبر قناة "صدى البلد": "الأهلي ودع كأس مصر لأن خبرات بيراميدز كانت أكبر، ولم يكن هناك انسجام بين اللاعبين بعد مرحلة التغيير، ولم يستطع المدرب توظيفهم بالشكل الأمثل".

وأضاف: "لاسارتي لم يكن سيئًا، لكن الجهاز المعاون كان يتدخل في القرارت الفنية وتشكيل الفريق، وكان لا بد من إقالة الجهاز الفني بالكامل، لا يمكن أن أكون مساعد مدرب ويتعاقب عليّ 5 مدربين أجانب".

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وأكمل: "يجب أن يتمتع المدير الفني الجديد للأهلي بشخصية قوية ولا يتدخل أحد في عمله، المدربون الأجانب في مصر خلال الفترة الأخيرة افتقدوا للشخصية القوية".

وأتم صاحب الـ39 عامًا قائلا أنه لا يرى نفسه أفضل مدافع في تاريخ مصر قائلا: "هناك من هم أفضل مثل إبراهيم يوسف وهاني رمزي ووائل جمعة وعماد النحاس وسمير كمونة، وأرى أن علي جبر ومحمد عبدالغني هم الأفضل حاليًا".

يذكر أن الأهلي أقال مارتن لاسارتي من تدريب الأهلي بعد الإقصاء المبكر من مسابقة كأس مصر على يد بيراميدز بالخسارة (1-0).