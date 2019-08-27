رسميا.. أحمد جعفر إلى حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تعاقد نادي حرس الحدود رسميا مع أحمد جعفر، مهاجم فريق الطلائع ولاعب الزمالك السابق، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل 2019-20.
ووقع اللاعب على العقود في جلسة جمعته بطارق العشري، المدير الفني للفريق العسكري، الذي تمسك بضم اللاعب في الفترة الحالية لتدعيم الهجوم.
من جانبه، أعرب أحمد جعفر عن سعادته بالتوقيع للحرس والتدريب تحت قيادة طارق العشري، الذي يعتز بالعمل معه وسبق وتدرب تحت قيادته في إنبي.
يذكر أن صاحب الـ33 عامًا قرر الرحيل عن طلائع الجيش بعد خروجه من حسابات المدير الفني لوك ايميل في الموسم الماضي 2018-19.
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