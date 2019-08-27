بالفيديو.. مرتضى منصور: انتظروا مفاجآت قناة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مرتضى منصور، تسلمه استديوهات قناة نادي الزمالك بمدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أنها ستكون داعمة للدولة، وستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد (2019-2020) يوم 19 سبتمبر المقبل.

وقال مرتضى: "سيكون التعاون مع إعلام المصريين في إستديو dmc، قناة الزمالك هي صوت الزملكاوية، قناة رياضية اجتماعية ووطنية داعمة للدولة المصرية، وسيكون لدينا كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الزمالك القدامى".

وأضاف في فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: "سنضع تصورًا بخريطة برامج الزمالك على قناة النادي والتي ستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد، خاصة وأن القناة ستكون على مدار الـ24 ساعة لنقل كل ما يخص القلعة البيضاء".

Advertisements

وأشاد رئيس الزمالك باستديو قناة dmc والإمكانيات المميزة المتواجدة به والمعدات الخاصة بالتصوير والإخراج، مشيراً إلى أنه ستكون هناك مفاجآت في قناة النادي.

وتواجد في الجولة التفقدية لاستديو dmc فريق عمل برنامج الزمالك اليوم والذي يضم الإعلاميين خالد الغندور وأحمد جمال، بجانب نجوم الكرة أحمد عبد الحليم وطارق يحيى وأحمد سمير، والصحفيين محمد الشرقاوي وكريم أبو حسين وشادي عيسى وصبحي عبدالسلام وعبدالشافي صادق وإيهاب الفولي ومنتصر الرفاعي.

يذكر أن الزمالك يستعد حاليا لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في ربع نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.