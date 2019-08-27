برشلونة يقدم عرضا أخيرا لباريس سان جيرمان لضم نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد - (د ب أ):

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الاثنين أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، قدم عرضا لبرشلونة من أجل فك التعقيدات التي تكتنف مفاوضات انتقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة "أ س" الإسبانية إن باريس سان جيرمان سيوافق على بيع نيمار لبرشلونة مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى الحصول على خدمات اللاعبين الفرنسي عثماني ديمبلي والبرتغالي نيلسون سيميدو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا العرض سيرفع سعر نيمار من 250 إلى 300 مليون يورو، مما يدل على أن باريس سان جيرمان لن يتنازل عن مطالبه الأولى في هذه الصفقة.

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وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع برشلونة 400 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي لسميدو 100 مليون يورو.

وأوضحت "أ س" أن مجلس إدارة برشلونة عقد اجتماعا اليوم لمناقشة الصفقات الجديدة للنادي، وعلى رأسها صفقة نيمار، وأكدت أن النادي الكتالوني بصدد تقديم عرض أخير غدا الثلاثاء لإدارة باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار ولكنه لن يختلف كثيرا عن عروضه السابقة.

وألمحت "أ س" إلى أن برشلونة سيعرض ضم نيمار على سبيل الإعارة، مع وجود خيار الشراء مقابل 170 مليون يورو، بالإضافة إلى انتقال ديمبلي إلى النادي الفرنسي على سبيل الإعارة أيضا.

ويبدو أن نيمار يفقد حظوظه شيئا فشيئا في الانتقال إلى برشلونة، حيث لم يتبق سوى 7 أيام فقط على إغلاق سوق الانتقالات لأبوابه، مما جعل اللاعب، على حد قول "أ س"، يفكر في البقاء لموسم أخر مع باريس سان جيرمان.