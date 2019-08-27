إنتر-كونتي يضرب بقوة ويوجه رسالة جدية ليوفنتوس

استهل انتر ميلان بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي موسمه بأفضل ما يكون باكتساحه ضيفه ليتشي 4-0 اليوم الاثنين في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل أهداف المباراة مارسيلو بروزوفيتش (21) وستيفانو سينسي (24) وروميلو لوكاكو (60) وأنطونيو كاندريفا (84).

عموما جاء الظهور الأول مقنعاً للاعبي أنطونيو كونتي الذي احتفل بجنون على عادته مع كل هدف، وكان فريقه الأكثر خطورة وصناعة للفرص واستحق الفوز.

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ودفع كونتي بالوافدين الجديدين البلجيكي روميلو لوكاو وستيفانو سينسي، فكانا عند حسن ظنه بهزهما الشباك في أول اختبار رسمي مع “نيراتزوري”.

وأكمل ليتشي اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد دييغو فارياس في الدقيقة 76.

بهذا الفوز أكد إنتر ان نواياه واضحة وهي إطاحة يوفنتوس عن عرشه وكسر شوكته في الهيمنة الطويلة.