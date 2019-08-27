المقاولون العرب يتعاقد مع نجم سموحة

نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، في اتمام التعاقد مع محمود السيد، لاعب سموحة السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.
ووقع اللاعب علي عقود انضمامه في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الادارة والمشرف العام علي الكرة وعماد النحاس المدير الفني للذئاب.
ويستعد المقاولون للسفر إلى كرواتيا فجر غدا الثلاثاء، للدخول في معسكر إعداد خارجي يتخلله ثلاث مباريات ودية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.
يذكر أن مسئولي المقاولون العرب، حسموا 6 صفقات خلال الانتقالات الصيفية، قبل محمود السيد وهم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق بالاضافة للحصول علي شكري نجيب علي سبيل الاعارة لمدة موسم من الاسماعيلي.
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