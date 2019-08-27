مصيلحي يهدي دروع تذكارية للسفير المصري والمسئولين الكويتين

حرص الأستاذ محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على إهداء الدروع التذكارية الخاصة بزعيم الثغر لكل من السفير طارق القونى سفير جمهورية مصر العربية بالكويت ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وعبد العزيز عاشور رئيس نادى العربى الكويتى على أستضافتهم الطيبة لبعثة نادى الاتحاد السكندرى طوال فترة إقامتهم بالكويت و توفير كافة سبل الراحة للبعثة. الأمة الكويتي وعبد العزيز عاشور رئيس نادى العربى الكويتى على أستضافتهم الطيبة لبعثة نادى الاتحاد السكندرى طوال فترة إقامتهم بالكويت و توفير كافة سبل الراحة للبعثة. و ذلك بحضور الكابتن إسماعيل محمد رئيس البعثة و الأستاذ إبراهيم شعبان و الأستاذ أحمد عبد المجيد أعضاء مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى و أثنى رئيس زعيم الثغر على حفاوة الاستقبال و حسن الضيافة

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