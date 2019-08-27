بسبب ضغط مباريات الكأس.. استياء في بيراميدز من لجنة المسابقات

كشف مصدر مقرب من مسئولي نادي بيراميدز عن حالة من الاستياء تسيطر على الجهاز الفني وإدارة النادي بسبب المواعيد التي وضعتها لجنة المسابقات السابقة لمباريات ربع ونصف نهائي كأس مصر وكذلك مباريات النهائي، وتعنتها تجاه النادي بصورة واضحة.
أوضح المصدر عن تعجبه الشديد منموقف لجنة المسابقات السابقة التي حددت هذه المواعيد، ما يجبر الفريق على خوض تدريب وحيد لكل دور وهو ما يعني حالة إجهاد شديدة للاعبين رغم وجود متسع من الوقت لتعديل المواعيد وإقامة المباريات بصورة طبيعية ومنح الأندية فرصة لالتقاط الأنفاس بين كل دور.
المصدر كشف عن أن نادي بيراميدز ما يزال يأمل أن يراجع اتحاد الكرة المواعيد التي وضعتها لجنة المسابقات السابقة، وأن يتم تعديل مواعيد الكأس حتى يكون كل فريق بإمكانه التحضير جيدا للمباريات، حيث أن بيراميدز لديه مباريات في الكونفدرالية بجانب الكأس ويجب إعادة النظر في جدول المباريات سريعا.
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