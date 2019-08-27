منافس الأهلي .. فريق حديث ومشاركة أولى بدوري الأبطال

يستعد الأهلي لمواجهة فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، عقب نجاحه في تخطي اطلع برة بطل جنوب السودان.

واستطاع كانو سبورت التأهل إلى دور الـ 32 في إنجاز تاريخي، بعد تخطي ميكيلي الإثيوبي 2-1 ذهابا والتعادل إيابا بهدف لكل منهما.

ويعد فريق كانو سبورت من الأندية حديثة التواجد بالمحافل الأفريقية، ونستعرض تاريخ النادي الغيني:

- تأسس كانو سبورت في مارس 2014 في مدينة مالابو بغينيا الاستوائية، ويتولى رئاسته كانديدو نسوي رجل أعمال البترول الشهير.

- كما يمتاز الفريق بوجود العديد من المواهب الشابة، على رأسهم بينيامين ندونج صاحب الـ20 عاما والذي يلعب في مركز الهجوم وهو صاحب هدف التاهل للدور التالي

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- ويلعب الفريق علي ملعب مالابو الذي يتسع لـ15 ألف مشجع،

وهو الملعب الذي استضاف مباراة تحديد المركز الثالث والرابع خلال بطولة الأمم الافريقية 2012، بين غانا ومالي "قبل تأسيس النادي نفسه".

- نجح الفريق في حصد لقب الدوري الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

- يسجل في الموسم الحالي مشاركته الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي أمام كانو سبورت في الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل في غينيا الاستوائية، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر نفسه.