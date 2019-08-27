الأربعاء .. عزاء شقيق طارق قنديل عضو مجلس الأهلي

يقام عزاء شقيق طارق قنديل الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي مساء الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي القاعه الرئيسية (رجال وسيدات ) بالتجمع الخامس عزاء محمد قنديل شقيق كل من طارق قنديل عضو مجلس إدارة الاهلي والمستشار أسامة قنديل رئيس محكمة أستئناف القاهرة. وشيعت جنازة الفقيد عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بمشاركة العديد من الرموز في مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس الأهلي والكابتن طاهر أبوزيد وزير

العديد من الرموز في مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس الأهلي والكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وخالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي وجوهر نبيل ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين والدكتور مهند مجدي أعضاء مجلس إدارة الأهلي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي والكابتن عبد العزيز عبد الشافى والكابتن مصطفى يونس والكابتن فتحى مبروك والكابتن محمد يوسف والكابتن هشام حنفى والعديد من ممثلى قطاعات النادي الأهلي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ومحسن طنطاوي رئيس نادي الصيد ومحرم الراغب مدير عام الأهلي السابق وتيسير الهواري رئيس لجنة الحكماء بالأهلي وشيرين شمس المدير التنفيذي لنادي الصيد.

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