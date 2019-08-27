صور.. تتويج الجمباز بذهبيتي الفرق والفردي بالألعاب الأفريقية

احتفلت بعثة الجماز بتتويج فريق السيدات لفرق السيدات العام وذهبية فرح أحمد للفردي العام المقامة بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب. بالمغرب. حققت اللاعبه فرح سيد الميدالية الفضية في منافسات فردي العام جمباز لتكون حصيلة الجمباز المصري في اليوم الأول للميداليات ذهبيتان وفضية. لتكون حصيلة الجمباز المصري في اليوم الأول للميداليات ذهبيتان وفضية. ضم فريق السيدات اللاعبات ، فرح سيد وفرح أحمد وزينة شرف ونانسي طمان وماندي عصام. Advertisements

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