طلعت يوسف: واجهنا عدة صعوبات أمام العربي الكويتي

أبدى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري سعادته بفوز الفريق، على العربي الكويتي بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وقال يوسف في تصريحات عقبالمباراة " نحن في بداية الموسم، والتفاهم سيزيد بين اللاعبين مع الوقت".
وأردف :"كان هناك بعض الصعوبات خلال المباراة، فأرضية الملعب أثرت على أداءلاعبي الفريقين بشكل واضح، كما أن ارتفاع درجة الحرارة كان عاملا سلبيا أيضا".
وأوضح : "مباراة الإياب أمام العربي تحظى بنفس الأهمية، وسنكون مستعدين لها بشكل كامل".
وأتم: "أشكر لاعبي فريقي على مجهودهم خلال المباراة، وأنتظر منهم المزيد خلال الفترة المقبلة، لمواصلة الانتصارات".
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