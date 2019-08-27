شاهد.. إنترميلان يسحق ليتشي برباعية ويتصدر الدوري الإيطالي

حقق فريق انترميلان فوزاَ كاسحا علي ضيفه ليتشي برباعة نظيفي في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الاولي للدوري الايطالي . سيطر النيراتزوري علي مجريات اللعب في الشوط الاول حتي نجح في ترجمة هذه السيطرة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 21، و 24 عن طريق لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش وستيفانو سينسي . الدقيقتين 21، و 24 عن طريق لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش وستيفانو سينسي . وفي الشوط الثاني واصل أصحاب الأرض سيطرتهم رغم محاولات ليتشي لخطف هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب فالكو، إلا أن الانتر نجح في تسجيل هدف قتل المباراة عن طريق النجم البلجيكي لوكاكو في الدقيقة 60 من متابعة جيدة للتسديدة المرتدة من حارس المرمي . نجح في تسجيل هدف قتل المباراة عن طريق النجم البلجيكي لوكاكو في الدقيقة 60 من متابعة جيدة للتسديدة المرتدة من حارس المرمي . وفي الدقيقة 84 يسجل كاندريفا رابع أهداف انتر ميلان من تسديدة قوية سكنت شباك ليتشي . بهذه النتيجة تصدر انتر ميلان جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد نهاية الأسبوع الاول بفارق الأهداف عن لاتسيو . Advertisements

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