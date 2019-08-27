والدة هانيا مورو تعلق على فوز ابنتها بأربع ميداليات

أعربت ناهد عبد الناصر، والدة السباحة المصرية هانيا مورو، عن سعادتها البالغة بعد تألق ابنتها في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب وفازت بأربع ميداليات ذهبية.

وقالت عبد الناصر، إن ابنتها هانيا تُمارس رياضة السباحة منذ كان عمرها 11 سنة، وشاركت في عدد

من مسابقات السباحة على المستوى المحلي، وعندما بلغت من العمر 13 سنة شاركت في مسابقات على المستوى العربي والأفريقي، كما شاركت في عدة بطولات دولية بعد ذلك وشاركت في بطولتين عالم.

وأوضحت أن هانيا مورو شاركت في البطولة الأفريقية في الجزائر العام الماضي وحصلت على 6 ميداليات متنوعة.

وفازت هانيا مورو بالذهبية الرابعة بعدما حققت المركز الأول في سباق 800 متر سباحة حرة بزمن قدره 8 دقائق و54 ثانية وجزء وحيد من الثانية، وسبق لهانيا مورو الفوز بالميدالية الذهبية في سباقات 1500 متر حرة و200 متر حرة و400 متر حرة.