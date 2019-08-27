خالد قمر: جماهيرية الاتحاد السكندري لا تقل عن الأهلي والزمالك

أبدى خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، سعادته بتحقيق فريقه الفوز علي نظيره العربي الكويتي فى البطولة العربية، بهدف دون رد. وقال خالد قمر في تصريحات لقناة ابو ظبي الرياضية عقب اللقاء :"الاتحاد السكندرى لا يقل قيمة وتاريخا وجماهيرية عن الأهلى والزمالك، وجميع لاعبيه من العناصر المميزة التى تتمتع بخبرات عالية، وتواجدوا في المنتخبات الوطنية بفئات عمرية مختلفة". وجماهيرية عن الأهلى والزمالك، وجميع لاعبيه من العناصر المميزة التى تتمتع بخبرات عالية، وتواجدوا في المنتخبات الوطنية بفئات عمرية مختلفة". وأشار إلى أن المباراة كانت صعبة على الفريقين، خاصة أنها تعتبر انطلاقة موسم جديد، مشيدًا بأداء لاعبى الفريق الكويتى ومستواهم الفنى المميز الذى ظهر خلال اللقاء. خاصة أنها تعتبر انطلاقة موسم جديد، مشيدًا بأداء لاعبى الفريق الكويتى ومستواهم الفنى المميز الذى ظهر خلال اللقاء. واختتم :"الاتحاد لديه طموحات كبيرة هذا الموسم، فوزنا على العربي لا يعنى تأهلنا، يتبقى لنا شوط آخر فى مصر، سنحاول أن نقدم مباراة جيدة ونعزز من فوزنا لتأكيد التأهل".

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