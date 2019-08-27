رياضة | إبراهيم سعيد: شرف لي اللعب للأهلي والزمالك.. وإخلاصي للقطبين وراء علاقتي الجيدة بالجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد: شرف لي اللعب للأهلي والزمالك.. وإخلاصي للقطبين وراء علاقتي الجيدة بالجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، أنه شرف له التربية بين جدران النادي الأهلي، ويتشرف أيضا للعب للزمالك، كونهم أكبر الأندية في مصر والشرق الأوسط.

وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "شرف لي إني تربيت ‏بين جدران النادي الأهلي، سبب عدم احتوائي في سني الصغير كانت سبب مشاكلي مع الجماهير ومسئولي الفريق".‏

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وأكمل : "علاقتي تحسنت بالجماهير والمسئولين مؤخرا، وعدلي القيعي هو من حرص على التواصل معي منذ عدة أيام، ‏وكل المسئولين يقابلوني بشكل مميز، كذلك علاقتي بمسئولين الزمالك جيدة أيضًا".

وأضاف لاعب الأهلي والزمالك السابق : "جماهير الزمالك دائما مساندة لي رغم وجودي فترة قصيرة بالفريق، تعلمت الكثير داخل القطبين، ولكل ناد مميزاته"

وأكمل : "عائلتي جميعها زملكاوي عدا والدي، لعبت للزمالك 3 أشهر قبل انضمامي للأهلي، ووالدي أقسم بعدم لعبي كرة القدم بعيدا عن الأحمر".