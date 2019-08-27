رياضة | مدرب منتخب هولندا يهدد ماتياس دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب هولندا يهدد ماتياس دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد رونالدو كومان المدير الفني لمنتخب هولندا لاعبه ماتياس دي ليخت لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك قبل بداية التوقف الدولي للمنتخبات خلال الفترة المقبلة، وتوقف جميع الدوريات على مستوى العالم

وقال كومان ‏مدرب هولندا في تصريحات صحفية : "ماتياس دي ليخت قد يخسر مكانه في تشكيلة هولندا اذا لم يلعب بشكل منتظم مع يوفنتوس في الفترة المقبلة، خاصة مع وجود لاعبين في هذا المركز تؤدي مع انديتهم بشكل منتظم".

وتابع : "من ناحية تعتقد أنه سيلعب فقط لأن انتقاله كلف الكثير من المال، ولكن اذا كان هناك افضل مدافعين بالعالم مثل كيليني وبونوتشي فمن الصحيح أن المدرب يمكن أن يتخذ قراراً مختلفاً في هذا الأمر".

ويحجز فرجيل فان دايك مدافع ليفربول مكانا أساسيا في التشكيل الذي يخوض به كومان مباريات منتخب هولندا، بعد الأداء الكبير الذي يلعب به اللاعب مع الريدز في الموسمين الماضيين، وترشحه لجائزة أفضل لاعب في اوروبا، وضمن المرشحين في جائزة أفضل لاعب في العالم.

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وكان قد انتقل ماتياس دي ليخت من فريق اياكس امستردام الهولندي إلى فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً، وكلفت تلك الصفقة السيدة العجوز مبلغ قيمته 75 مليون يورو، مما قد يضطر المدرب إلى إشراكه بسبب هذا المبلغ الكبير.

وفاز فريق يوفنتوس على فريق بارما بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي، وكان قد سجل الهدف الوحيد بونوتشي مدافع الفريق، مما قد يصعب الأمر أيضا على ماوريسيو ساري مدرب اليوفي في الأيام المقبلة.

وتعاقد يوفنتوس مع دي ليخت بعد الأداء المميز الذي قدمه في الموسم الماضي مع الفريق الهولندي، وقيادته للنادي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والتتويج بلقب الدوري الهولندي وكأس هولندا، وكان قد سجل 7 أهداف مع الفريق في الموسم الماضي، وقام بصناعة 3 أهداف لزملائه في اياكس امستردام.

يذكر أن أندية أوروبا قد تصارعت من أجل التعاقد مع دي ليخت، ومن أبرز تلك الأندية فريق برشلونة الإسباني والذي كان قريب من ضم اللاعب، ولكن توقفت المفاوضات بسبب طلبات مانيو رايولا وكيل أعمال دي ليخت المالية الكبيرة في النهاية.