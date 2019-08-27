رياضة | استياء في بيراميدز من لجنة المسابقات والنادي يطالب الاتحاد مراعاة المواعيد المناسبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استياء في بيراميدز من لجنة المسابقات والنادي يطالب الاتحاد مراعاة المواعيد المناسبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من مسئولي نادي بيراميدر عن حالة من الاستياء تسيطر على الجهاز الفني وإدارة النادي بسبب المواعيد التي وضعتها لجنة المسابقات السابقة لمباريات ربع ونصف نهائي كأس مصر وكذلك مباريات النهائي، وتعنتها تجاه النادي بصورة واضحة.

أوضح المصدر عن تعجبه الشديد من موقف لجنة المسابقات السابقة التي حددت هذه المواعيد، ما يجبر الفريق على خوض تدريب وحيد لكل دور وهو ما يعني حالة إجهاد شديدة للاعبين رغم وجود متسع من الوقت لتعديل المواعيد وإقامة المباريات بصورة طبيعية ومنح الأندية فرصة لالتقاط الأنفاس بين كل دور.