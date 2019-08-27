رياضة | استياء في بيراميدز من لجنة المسابقات والنادي يطالب الاتحاد مراعاة المواعيد المناسبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استياء في بيراميدز من لجنة المسابقات والنادي يطالب الاتحاد مراعاة المواعيد المناسبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصدر مقرب من مسئولي نادي بيراميدر عن حالة من الاستياء تسيطر على الجهاز الفني وإدارة النادي بسبب المواعيد التي وضعتها لجنة المسابقات السابقة لمباريات ربع ونصف نهائي كأس مصر وكذلك مباريات النهائي، وتعنتها تجاه النادي بصورة واضحة.
أوضح المصدر عن تعجبه الشديد من موقف لجنة المسابقات السابقة التي حددت هذه المواعيد، ما يجبر الفريق على خوض تدريب وحيد لكل دور وهو ما يعني حالة إجهاد شديدة للاعبين رغم وجود متسع من الوقت لتعديل المواعيد وإقامة المباريات بصورة طبيعية ومنح الأندية فرصة لالتقاط الأنفاس بين كل دور.
المصدر كشف عن أن نادي بيراميدز ما يزال يأمل أن يراجع اتحاد الكرة المواعيد التي وضعتها لجنة المسابقات السابقة، وأن يتم تعديل مواعيد الكأس حتى يكون كل فريق بإمكانه التحضير جيدا للمباريات، حيث أن بيراميدز لديه مباريات في الكونفدرالية بجانب الكأس ويجب إعادة النظر في جدول المباريات سريعا.
ويستعد بيراميدز لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في ربع نهائي كأس مصر.
وكان بيراميدز قد تأهل للدور ربع النهائي بعدما حقق الفوز على الأهلي بهذف نظيف للاعبه إيريك تراوري.
ويبدأ بيراميدز غدًا الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمواجهة حرس الحدود بعد الراحة التي حصل عليها الفريق بعد الفوز على إيتوال الكونغولي بهدف نظيف في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".