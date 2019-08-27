رياضة | لاعب سموحة يكشف حقيقة توقيعه لـ "إف سي مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب سموحة يكشف حقيقة توقيعه لـ "إف سي مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى محمود منصور الظهير الأيسر لفريق سموحة، قيامه بالتوقيع لفريق إف سي مصر، استعداداً للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وقال منصور " لم أوقّع لأي نادي حتى الآن، وأملك العديد من العروض الرسمية، يتم دراستها الفترة الحالية من جانب مجلس إدارة سموحة قبل حسم مصيري خلال المرحلة المقبلة".

ويعد منصور أحد أبناء قطاع الناشئين في غزل شبين، ثم إنضم للداخلية، ولموسمين، قبل أن ينتقل لسموحة.

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ونجح منصور في لفت الأنظار إلية خلال المواسم السابقة، مع الداخلية وسموحة، مما جعله محط أنظار العديد من أندية الدوري الممتاز.

وتعاقد مسئولو نادي مصر مؤخراً مع 11 لاعب وهم عصام ثروت، عبد الرحمن جندية، اسلام صالح، مصطفى كالوشا، كليف، أحمد الشيخ، محمد جمال تريكة، عمر حبشي، صلاح أحمد أوتاكا، ومحمد جبر، وأبو النصر حلمي، طه عادل، إيجور، ومؤمن إبراهيم.

ورحل عن صفوف نادي مصر أكثر من 15 لاعب عقب الصعود للدوري الممتاز، كما قام مجلس الإدارة بالتعاقد مؤخراً مع أسامة نبية ليتولى مهمة الإدارة القنية، خلفاً لمحمد صلاح الذي رحل للخلاف في وجهات النظير مع مسئولو الفريق.

ويخوض إف سي مصر معسكر مغلق في برج العرب الفترة الحالية، حيث لعب مؤخراً مع أبو قير للأسمدة، بينما سيواجة الترسانة الأربعاء المقبل.