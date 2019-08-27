رياضة | القناة يتعادل مع المصري استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يتعادل مع المصري استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة أمام فريق المصري البورسعيدي بدون أهداف، خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء الإثنين، على ملعب القناة، استعداداً للموسم الجديد.

شهدت المباراة ندية وقوة من جانب لاعبي الفريقان، وتألق أكثر من لاعب، حيث حرض حمزة الجمل مدير فني القناة على إشراك مجموعة كبيرة من اللاعبين، لتحقيق مزيد من التجانس.

وسبق للقناة خوض 10 تجارب ودية، حيث لعب أمام الإسماعيلي في مواجهتان، تعادل في الأولى بدون أهداف، وفاز في الثانية بهدف نظيف، ثم فاز على العين السعودي 2-1، والكهرباء بنفس النتيجة.

Advertisements

كما حقق القناة الفوز على بورفؤاد 2-1، وخسر من الباطن السعودي 0-1، وتعادل أمام المقاصة 1-1، وخسر من بلبيس 2-3.

وشهدت فترة الإنتقالات الصيفية الحالية حصول مسئولو القناة على توقيع 6 لاعبين وهم شوقي فتحي واحمد عبد الرحمن وديدا وعبد الحميد سامي وفتحي عثمان ومحمد سعيد.

ويشارك القناة في المجموعة الثانية، بالقسم الثاني، التي تضم أندية منهما، الترسانة، سيراميكا، الزرقا، منتخب السويس، جمهورية شبين، نجوم المستقبل، بتروجت، الداخلية.

وشهد الموسم الماضي تواجد القناة في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، حيث نافس على الصعود للدوري الممتاز حتى الجولة الأخيرة التي حسمت تأهل إف سي مصر.