رياضة | 9 لاعبين ضربتهم لعنة الإصابة في ريال مدريد خلال 47 يوماً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 لاعبين ضربتهم لعنة الإصابة في ريال مدريد خلال 47 يوماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي ريال مدريد موسمه الجديد 2019/20 بشكل غير مطمئن لجماهيره في سانتياجو برنابيو، سواء على مستوى نتائج الفريق قبل ذلك في المباريات الودية أو بسبب الإصابات التي ضربت الفريق ولا يزال العدد في تزايد حتى الآن.

وانضم الكولومبي الدولي خاميس رودريجيز إلى قائمة الإصابات في ريال مدريد بعد أن أكد النادي أنه تعرض لإصابة في الساق خلال تعادل يوم السبت مع بلد الوليد بنتيجة هدف لمثله.

وقال النادي الملكي عبر بيان رسمي اليوم الإثنين: "بعد الإختبارات التي أُجريت اليوم على لاعبنا خاميس رودريجيز، تم تشخيص إصابته في عضلة القدم اليمنى وسيستمر تقييم شفائه".

وأصبح هناك قلق كبير بين مشجعي ريال مدريد بعد أن أصيب 9 لاعبين حتى الآن ومن بينهم عناصر مهمة في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان الذي يصر على ضم الوسط بول بوجبا من مانشستر يونايتد بالإضافة إلى مفاوضات جارية حالياً مع باريس سان جيرمان من أجل نيمار دا سيلفا.

وخاض نادي ريال مدريد حتى الآن مباراتين في الدوري الاسباني؛ الأولى كانت أمام سيلتا فيجو وفاز بها الملكي بنتيجة 3-1 أما الثانية لعبها الأبيض ضد بلد الوليد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتعاقدت إدارة نادي ريال مدريد مع عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعل أبرزها؛ إيدين هازارد ولوكا يوفيتش ورودريجو وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" طبيعة إصابة الـ9 لاعبين الذين فقدهم ريال مدريد حتى الآن منذ بداية الموسم الحالي:

1- إبراهيم دياز: واجه مشكلة في الفخذ في معسكر تدريبي في لوس أنجلوس بلانكوس في مونتريال.

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2- فيرلاند ميندي: عانى من مشكلات عضلية خلال الجولة.

3- لوكا يوفيتش: أصيب في ركبته خلال تدخل مع أوبلاك في مباراة ودية مع أتلتيكو مدريد في نيو جيرسي.

4- ماركو أسينسيو: أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته أثناء مباراة ضد أرسنال في واشنطن العاصمة.

5- تيبو كورتوا: تعرض البلجيكي للإصابة بالتواء في كاحله.

6- رودريجو: أصيب بجرح في الفخذ.

7- إيدين هازارد: حرم من أول مباراة له مع ريال مدريد بسبب إصابة في الفخذ.

8- إيدير ميليتاو: انضم مؤخراً إلى تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

9- خاميس رودريجيز: تاسع إصابات ريال مدريد خلال 47 يوماً.