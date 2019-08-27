رياضة | باريس سان جيرمان يحدد شرطه الوحيد لبيع نيمار إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يحدد شرطه الوحيد لبيع نيمار إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعلى جانب أخر، أكد فينيسيوس أنه غير راض عن أدائه في المباراة التي تعادل فيها ريال مدريد 1-1 أمام بلد الوليد أول أمس السبت في الدوري الإسباني "الليغا"، مؤكدا أن السبب في ذلك يرجع إلى أنه كان منشغلاً بشكل كبير بالجانب الدفاعي مما أثر سلبياً على تنفيذه للمهام الهجومية.

وأشارت آس إلى أن باريس سان جيرمان لن يتراجع عن الحصول على خدمات فينيسيوس مقابل التخلي عن نيمار لريال مدريد، كما أوضحت أن النادي الفرنسي يرغب في ضم النجم البرازيلي الشاب بشكل نهائي وليس فقط على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد رفض هذا العرض من قبل باريس سان جيرمان في ثلاث مناسبات، وأكدت أنه لن يعدل عن موقفه هذه المرة أيضاً.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن النادي الباريسي ينوي الدخول في مفاوضات حول بيع نيمار إذا أصبح فينيسيوس طرفاً في الصفقة.

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الإثنين، أن مصير اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، اتخذ منحنى جديد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أصر ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي على الحصول على خدمات مواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، من أجل التخلي عن نيمار لصالح الأخير.

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يصر نادي برشلونة الإسباني على الوصول لاتفاق مع باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار دا سيلفا وذلك قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

وكانت إدارة نادي برشلونة قد تقدمت بعرض إلى باريس لضم نيمار مقابل 90 مليون يورو بالإضافة إلى وضع اثنين من اللاعبين ضمن الصفقة ووقتها كان من بين الأسماء أرتور فيدال وفيليب كوتينيو الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة هذا الموسم، ولكن تم رفض العرض نظراً لأن إدارة ناصر الخليفي تريد الحصول على القيمة التي دفعتها في اللاعب عام 2017 وهي 222 مليون.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة لا يريد تفويت فرصة ضم نيمار إلى صفوف البارسا هذا الصيف وبالتالي عُقد اجتماعاً بين رئيس النادي جوسيب بارتوميو والمسؤولين في مقر النادي من أجل حسم الأمور والاتفاق على المقابل المادي الذي سيتم تقديمه خاصةً أنه لا زال فقط 7 أيام على إغلاق الانتقالات.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية عبر تقريرها، اليوم الإثنين، أنه تم تحديد العرض المادي النهائي الذي سيكون أكثر من 170 مليون دولار، سواء كان هذا العرض في شكل خيار شراء إلزامي أم لا، وهذه النقطة أساسية لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يقبل باريس سان جيرمان ذلك.

وأكدت "ماركا" أن هناك مشكلة ستواجه برشلونة وهي تحديد أسماء اللاعبين الذين سيدخلون ضمن الصفقة مع تردد اسم الفرنسي عثمان ديمبلي والذي لم يكن يريد الرحيل، ومشكلة أخرى يواجهونها الكتالونيين وهي أن باريس يترددون بشكل متزايد في بيع اللاعب.

وذكرت تقارير صحفية أن موقف نيمار من الرحيل عن باريس سان جيرمان بات معقداً نظراً لإصابة الثنائي كيليان مبابي وإدينسون كافاني ورغم إنها إصابات بسيطة ولكن يبدو أن البرازيلي لم يحدد موقفه بشكل كبير في ظل اهتمام أيضاً أندية؛ برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد.

وكان البرازيلي نيمار دا سيلفا قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان عام 2019 قادماً من نادي برشلونة الإسباني ورغم النجاح الكبير الذي حققه مع البارسا لكنه انتقل للدوري الفرنسي في صفقة مثيرة مقابل 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وخاض النجم البرازيلي نيمار مع باريس في مختلف البطولات خلال الموسمين الماضيين 58 مباراة حيث سجل 51 هدفاً وصنع 29 تمريرة حاسمة.

وتوج البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي مرتين وكأس الرابطة الفرنسية مرة واحدة وكأس فرنسا مرة وكأس الأبطال الفرنسي مرة.