رياضة | تشافي: النصر يستحق الفوز وأخشي من مباراة الإياب بسبب حمد الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشافي: النصر يستحق الفوز وأخشي من مباراة الإياب بسبب حمد الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث تشافي هيرنانديز كريس، مدرب فريق السد القطري الأول للكرة عن مواجهة فريقه أمام نادي النصر، والتي فاز بها الأخير بهدفين مقابل واحد، مساء اليوم الإثنين، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال تشافي في تصريحات عقب المباراة: "غير راض عن آداء فريقنا في مباراة اليوم؛ لأن لاعبي النصر كانوا أسرع في لعب الكرة وقدموا آداء جيد جدا واستحقوا الفوز من خلاله".

وتابع: "عودة اللاعب المغربي عبد الرازق حمد الله لاعب النصر في مباراة الإياب سوف تصعب علينا مهمتنا في التأهل".

وغاب حمدالله عن مواجهة اليوم؛ لعدم تشافيه من إصابة في مفصل القدم، تعرض لها أمام ضمك الخميس الماضي، ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

والجدير بالذكر أن السد القطري افتتح أول أهداف المباراة في الدقيقة 21، بتسديدة من علي أسد الله قمبر، بعد تمريرة من حسن خالد الهيدوس.

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وأحرز عبدالرحمن مطلق الدوسري هدف التعادل للنصر في الدقيقة 44، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

كما حسم البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا المباراة لصالح ناديه النصر بهدف بضربة الرأس في الدقيقة 72.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم 16 سبتمبر القادم، في الدوحة، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيواجه الفائز في مواجهة النصر والسد، مع المتأهل من مواجهة الهلال والاتحاد السعوديين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.