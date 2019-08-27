رياضة | المنيا يواجه منتخب السويس وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يواجه منتخب السويس وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ضيفا على فريق منتخب السويس غدا وذلك من أجل خوض لقاء ودي استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

وكان الفريق المنياوي قد تعاقد مع سمير كمونه ليتولي القياده الفنيه للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا خلفا لابراهيم صدقي المدير الفني السابق للمنيا.

وكان الفريق المنياوي قد خاض عده لقاءات تجريبيه قبل معسكر القاهره حيث لعب الفريق المنياوي 5 مباريات وديه اثنان منهم مع فريق الناشئين واثنان اخرين مع فريق القوصيه انتهت المباراه الأولي بينهم بالتعادل والمباراه الثانيه نجح الفريق المنياوي في تحقيق الفوز بها ثم لقاءا اخر مع فريق اسمنت أسيوط والتي أقيمت في ملعب أسمنت اسيوط والتي انتهت بفوز فريق اسمنت أسيوط.

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ويسعي الفريق المنياوي لتحقيق هدف الجماهير المنياوية بتحقيق الصعود للدوري الممتاز مره اخري حيث أن الفريق كان آخر صعود له موسم 2013\2014.

وكان الفريق المنياوي قد تعاقد مع 9 لاعبين من بينهم احمد كاستيلو وبدوي عاشور وصالح موسي ومصطفي كزلوف واحمد رجب وعلي دياب ومحمد ثروت وعباس مصطفي كما أن هناك لاعبان تحت الاختبار ولم يقرر الجهاز الفني للفريق المنياوي قرار التعاقد معهم بعد.

ومن المقرر أن يختتم الفريق لقاءاته الوديه بمعسكر القاهرة عندما يواجه فريق كوكاكولا في آخر لقاء للفريق المنياوي بمعسكر القاهرة.