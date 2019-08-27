الامارات | فيكتوري تيم يهنئ فريق أبوظبي بطل جولة إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوري تيم يهنئ فريق أبوظبي بطل جولة إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ فريق الفيكتوري تيم للزوارق السريعة - فورمولا2 - أسرة فريق أبوظبي، على النتيجة المتميزة التي حققها المتسابق راشد القمزي، على متن زورق أبوظبي 35، بطل جائزة إيطاليا الكبرى - الجولة الثالثة من بطولة العالم 2019 - واقترابه من استعادة اللقب العالمي.

وفاز القمزي بالمركز الأول في السباق الرئيس، أول من أمس، قاطعاً 43 دورة، ومسجلاً زمناً قدره 48:43:82 دقيقة، ليتفوق على المتسابق أولا بيتيرسون (الثاني)، والسويدية بيما سوهولم (الثالثة).

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وأنهى زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق أحمد الفهيم السباق الرئيس لجائزة إيطاليا في المركز الـ11، مكملاً 42 دورة حول كورس السباق، ومسجلاً زمناً قدره 49:17:32 دقيقة، بفارق 22 جزءاً من الثانية من صاحب المركز الـ10 المتسابق البريطاني المخضرم أوين جلف.

وقال أحمد الفهيم أن المشاركة في الجولة الثالثة كانت مهمة، وتحقق خلالها المطلوب في إكمال السباق للمرة الأولى دون مشكلات فنية، الأمر الذي يمنحه الدافع لتطوير أداء الزورق بشكل أفضل في الجولتين المتبقيتين من عمر البطولة. وأضاف أن السباق بشكل عام كان صعباً، لأنه أقيم في كورس ومسار ضيق نوعاً ما، وبمشاركة 20 زورقاً، الأمر الذي زاد من صعوبة المهمة، منوهاً بأن السباق طويت صفحته في انتظار القادم من المشاركات، وسنعمل بكل جد للتحضير والمشاركة بشكل ناجح وإيجابي مع الفريق الفني وكادر العمل الذي يسهر لتطوير أداء الزوارق.

ويتأهب فريق الفيكتوري تيم مجدداً عبر الزورقين فيكتوري 4 بقيادة أحمد الفهيم، وفيكتوري 27 بقيادة منصور المنصوري، للظهور في المحطة الرابعة والجولة قبل الختامية من البطولة العالمية التي ستقام في مدينة ريبادورو باياو البرتغالية منتصف سبتمبر المقبل