الامارات | 8 عمليات إنعاش تمهد لموسم «درجة أولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عمليات إنعاش تمهد لموسم «درجة أولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب والإداري السابق لنادي دبا الحصن سعيد الوتري، أن الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى بحاجة إلى عملية إنعاش أو دفع معنوي للنهوض به، ومن أجل المضي بتحقيق موسم كروي ممتع لجمهور أندية الهواة، تزامناً مع الإجراءات التي اتخذتها لجنة دوري المحترفين، لتشجيع جمهورها على حضور المباريات، بحيث تسود المبادرات التشجيعية ملاعب الدولة في الهواة والمحترفين معاً.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «المبادرات ليست صعبة، بعد استنباطها من واقع معطيات المواسم الماضية، ومناقشتها وتطبيقها»، وحدد الوتري مقترحات تهدف إلى نقلة نوعية لمسابقات كرة القدم على النحو الآتي:

حوافز اللاعبين

اعتبر الوتري اختيار أفضل لاعب في كل مباراة، وتقديم هدية مادية (ولو كانت رمزية) من النادي المستضيف، أو اتحاد كرة القدم، سيسهم في رفع معنويات اللاعبين لمزيد من التفاني في الملعب، ويسهم في حضور الجمهور للمدرجات للتشجيع.

الإعلانات التشجيعية

أكد أن الهالة الإعلامية التي تحظى بها مباريات دوري الخليج العربي أسهمت في المواسم الماضية بسحب البساط من دوري الدرجة الأولى باستثناء الجولات الأخيرة، مؤكداً الحاجة إلى الترويج للمباريات من خلال الإعلانات التشجيعية للجمهور للحضور، وإجراء سحب على جائزة بعد كل مباراة، أو بين شوطيها يتحملها النادي المستضيف.

استوديوهات التحليل

طالب الوتري القنوات الرياضية الناقلة أو المهتمة بدوري الدرجة الأولى عرض برامجها الرياضية واستوديوهات التحليل في أوقات المساء، وعلى العكس من الجاري حالياً وقت الظهيرة أو وقت التدريبات، وتخصيص وقت لا يتقاطع مع برامج دوري الخليج العربي، لبث روح متابعة بطولات الأولى.

تقنية الفيديو

Advertisements

أكد الوتري أن لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم مطالبة بتطبيق مثالي أفضل وفي جميع المباريات، حتى لو لم يكن هناك نقل تلفزيوني مباشر، بحيث يتم تسجيلها لبثها للمشاهدين لاحقاً، مؤكداً أن ذلك يمنح طاقم الحكام في المباراة مراجعة الحالات الصعبة أو أن يتم إيقاف تنفيذه لكيلا يشعر جمهور الدرجة الأولى بالإحباط وترك التشجيع أو الحضور للمدرجات.

توقيت المباريات

اعتبر الوتري إقامة المباريات في توقيتات متأخرة سيمهد لعدم حضور الجمهور للمباريات، داعياً إلى أن يكون وقت إقامة المباريات بعد العصر، وليس بعد المغرب، مثل ما حصل في الموسم الماضي، عندما انتهت بعض المباريات بعد العاشرة مساء.

منتخب الهواة

قال الوتري إنه يجب اعتماد لجنة المنتخبات لفكرة بتشكيل منتخب رديف يضم اللاعبين المميزين في دوري الدرجة الأولى، ضمن آلية محددة، وإشراكهم في بطولات ودية محددة سيشجع اللاعبين على تقديم أفضل المستويات الفنية، وبما ينعكس على جمالية مضافة للمسابقة.

المواجهات المباشرة

أكد الوتري أنه يستحسن مراجعة التفضيل عبر آلية المواجهات المباشرة عند حسم منح بطاقة الصعود للعب في دوري الخليج العربي، واعتماد إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين المتساويين بالنقاط، لما لذلك من أثر إيجابي في الفرق المتنافسة، كون تطبيق هذا المقترح سيمهد لبقاء جميع المتنافسين على الصعود بروح معنوية عالية حتى الجولة الأخيرة، لكونها لن تفقد فرصتها بسبب نتيجة محددة.

توزيع

اعتبر إقامة المباريات في ثلاثة أيام، بنهاية الأسبوع، سيمنح الجمهور فرصة الحضور للمدرجات لمتابعة شائقة للمباريات، والأهم من ذلك إعطاء الإعلام وقتاً كافياً ليتمكن من تقديم التغطية الإعلامية المميزة، بحيث تكون مباراتان الخميس والجمعة، وقمة الموسم تقام السبت.