الامارات | كوريا الجنوبية ترغب في التعاون مع مجلس دبي بالتايكواندو

شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية ترغب في التعاون مع مجلس دبي بالتايكواندو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي، جيون يونغ ووك، عن رغبة الجانب الكوري في تعزيز التعاون مع مجلس دبي الرياضي في مجال الرياضة، والعمل معاً لاستقطاب وتنظيم فعاليات رياضية متنوعة، خصوصاً في رياضة التايكواندو، التي ولدت في كوريا الجنوبية، وانطلقت إلى مختلف دول العالم، لتصبح في مقدمة الرياضات الأكثر شعبية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها القنصل إلى مقر مجلس دبي الرياضي، حيث كان في استقباله أمين عام المجلس، سعيد حارب، الذي قدم للضيف والوفد المرافق له شرحاً عن دور المجلس في إدارة وتطوير العمل الرياضي بإمارة دبي، والأجندة الحافلة بالفعاليات الرياضية المختلفة التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً، وتتجاوز 400 فعالية في العام الواحد، من بينها فعاليات رياضية تنافسية، وأخرى مجتمعية في البر والبحر والصحراء والجبل والثلج، وفي الصالات والملاعب المختلفة، ومن بينها عشرات الفعاليات الرياضية الدولية.

ووفق بيان من مجلس دبي، بحث الطرفان سبل وآفاق التعاون الرياضي بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة لنشر الرياضة، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها لتأثيرها الإيجابي الكبير في صحة وسعادة أفراد المجتمع، ولدورها في تعزيز سبل التقارب والتعايش والتعاون بين جميع مكونات المجتمعات.

وأشاد القنصل بالتطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات، ومن بينها المجال الرياضي، وبالدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي لنشر ممارسة الرياضة واستقطاب وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، التي تستقطب مشاركة ومتابعة فئات كبيرة من المجتمع.