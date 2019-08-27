المهاجم الهولندي دوست

تعاقد إينتراخت فرانكفورت اليوم الإثنين مع المهاجم الهولندي باس دوست لمدة ثلاث سنوات من سبورتنغ لشبونة لتعويض رحيل اثنين من أفضل مهاجميه. ويملك لاعب منتخب هولندا السابق البالغ من العمر 30 عاماً خبرة في دوري الدرجة الأولى الألماني حيث لعب مع فولفسبورغ من 2012 إلى 2016. وباع إينتراخت، الذي تأهل لقبل نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ثنائي الهجوم لوكا يوفيتش وسيباستيان ألير إلى ريال مدريد ووست هام يونايتد قبل انطلاق الموسم الجديد. وربطت تكهنات أيضاً المهاجم أنتي ريبيتش باحتمال االرحيل عن فرانكفورت. وقال فريدي بوبيتش المدير الرياضي: "بعد رحيل سيباستيان ألير كان من المهم أن نجد بديلا جيدا يملك خبرة كافية ويمكنه مساعدتنا على الفور". وتابع "باس يلبي هذه المعايير ويعرف الدوري الألماني جيداً". ويحتل إينتراخت المركز العاشر في الدوري بعد فوزه في مباراة وخسارته في أخرى في أول مواجهتين هذا الموسم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرانكفورت يضم المهاجم الهولندي دوست رسمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.