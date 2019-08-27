كونتي يحقق رقم تاريخي له مع الإنتر في بداية الدوري الإيطالي

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الإثنين 26 أغسطس 2019

كونتي

استطاع المدير الفني لإنتر ميلان، أنطونيو كونتي، فريقه لفوز كبير على ليتشي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

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ووفقاً لما ذكرته شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، فإن كونتي أصبح ثالث مدرب في تاريخ إنتر ميلان، يفوز في أول مباراة له مع الفريق بالكالتشيو بفارق 4 أهداف، بعد جوزيبي مياتزا، وهيلينيو هيريرا.

يُذكر أن كونتي تولى تدريب النيراتزوري هذا الصيف بعدما أقيل من منصب المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي.

ونجح إنترميلان في اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الأولى، ليُشعل الصراع مُبكرًا على القمة.