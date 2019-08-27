تغريم مدرب مولودية الجزائر 300 دولار وإيقافه مباراة واحدة

Advertisements

الإثنين 26 أغسطس 2019

قامت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم بمعاقبة الطاهر شريف الوزاني، المدير الفني لنادي مولودية وهران، بالإيقاف مباراة واحدة مع تغريمه 300 دولار، على خلفية سلوكه السيئ في المباراة التي تعادل فيه فريقه مع مضيفه وفاق سطيف 1 /1، أمس الأول السبت، ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.



وأقرت اللجنة ايقاف أحمد عباسي، لاعب اتحاد بلعباس ثلاث مباريات مع تغريمه 300 دولار، إثر طرده في المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه شباب أهلي برج بوعريريج 1 /3.

Advertisements

كما عاقبت اللجنة عبد المهدي درواش، لاعب شباب أهلي برج بوعريريج بالإيقاف مباراتين لتصرفه غير اللائق تجاه المنافس، مع تغريمه 200 دولار. وجرى ايقاف أسامة ليتيم، حارس مولودية وهران مباراة واحدة مع تغريمه 300 دولار لاحتجاجه على القرارات التحكيمية. فيما اوقف حسين لعريبي، لاعب وفاق سطيف مباراة واحدة لنيله البطاقة حمراء.

وجرى تغريم مولودية وهران 400 دولار لسوء سلوك الفريق، و300 دولار لاستخدام مشجعيه للألعاب النارية. كما غرمت اللجنة كلا من شباب أهلي برج بوعريريج، ووفاق سطيف 300 دولار، لاستخدام مشجعيهما للألعاب النارية.