لجنة المسابقات تعلن خطة التعديلات للفرق السعودية المتواجدة في دوري ابطال آسيا (صور)

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الإثنين 26 أغسطس 2019

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودية خطة التعديلات المنوي القيام بها للفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا.



وتُشارك أندية الهلال والنصر والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لكن هناك فرصة لفريقين فقد لمواصلة المشوار، إذ سيلتقي الزعيم مع الراقي في مباراة سعودية خالصة فيما سيلعب العالمي ضد السد القطري.

وأوضحت لجنة المسابقات في الدوري السعودي عن تأجيل مباراة الهلال أمام الاتفاق لمدة يوم واحد وتأخير مباراته أمام النصر ليومين لتُقام في الـ27 من أكتوبر القادم في حال تأهله لنصف نهائي البطولة القارية.

وفي حال تأهل النصر لنصف النهائي، سيتم تقديم لقاء الرائد يوم واحد ليُقام الجمعة 18 أكتوبر القادم، وتأخير مباراة ديربي الرياض أمام الهلال ضمن الجولة الثامنة يومين لتقام يوم الأحد 27 أكتوبر.

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وستؤجل مباراة الهلال ضد العدالة في الجولة العاشرة من الدوري السعودي لتقام يوم الثلاثاء 10 ديسمبر القادم في حال تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال آسيا، وأيضًا ستُؤجل مباراة الفريق ضد الحزم في الجولة الـ13 ليوم واحد.

وفي حال تأهل النصر لنهائي دوري أبطال آسيا سيُؤجل لقاءه أمام الوحدة في الجولة العاشرة ليوم الإثنين 9 ديسمبر القادم.

وستُؤخر مباراة الاتحاد ضد الحزم في الجولة السادسة ليوم واحد وتُقدم مباراته ضد الوحدة في الجولة السابقة ليوم واحد أيضًا في حال تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتأهله للنهائي يعني تأجيل لقائه أمام الاتفاق في الجولة الـ10 من الدوري السعودي ليُقام في الـ16 من ديسمبر القادم.