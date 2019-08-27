مصر تستحوذ على 4 ذهبيات جديدة في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 كتب وكالات حصد الرباع أحمد سعد ثلاث ميداليات ذهبية جديدة لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

Advertisements ونجح سعد في حصد ثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والمجموع في وزن 67 كجم. ورفع أحمد سعد في الخطف 134 كجم وفي الكلين 165 كجم ووصل مجموعه إلى 299 كجم ليفوز بالميداليات الذهبية الثلاثة. كما حقق أحمد قمر ذهبية الرجال في الرماية بعد ان جاء في المركز الأول بمجموع 122 نقطة متفوقا على منافسين من الجزائر. Advertisements

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