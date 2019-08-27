شكرا لقرائتكم القيعى لاتحاد الكرة: هو درع الدورى فين؟!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى، عن اندهاشه من عدم تسليم اتحاد الكرة لدرع الدوري للموسم الماضي إلي النادي الأهلى حتي الآن، قائلاً : "هو درع الدوري فين ".
واشار مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى، إلى أن اتحاد الكرة ممثلاً في ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق للاتحاد أكد في تصريحات سابقة أن هناك حفلة كبيرة لاستلام الأهلي درع الدوري ، مؤكداً أنه ينتظر معرفة متي يتسلم النادي الاحمر لقب الدوري.
ووجه القيعي سؤالاً الي من يتحدثون عن خوض الاهلي مؤجلاته من الدور الأول بصفقات يناير في الدور الثاني، قائلاً "لماذا تتحدثون عن قيد عبد الله السعيد يوم الجمعة".
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