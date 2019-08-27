شكرا لقرائتكم خالد الغندور: مرتضى منصور حقق حلم كل الزملكوية باطلاق قناة الزمالك فى سبتمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الغندور نجم الزمالك ومنخب مصر السابق أن ااعلان عن افتتاح قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة حلم سنين اكده ودعمة وحارب من اجلة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

وأضاف الغندور فى مداخلة هاتفية عبر برنامج "الزمالك اليوم " ان رئيس الزمالك حقق طفرة كبيرة داخل النادي ابسطها اننا بنصرف على نفسنا وفى دخل كبير فى خزينة النادي".

وتابع قائلا " كون الزمالك يطلق قناة الزمالك فى شهر سبتمبر المقبل يحسب لرئيس الزمالك ومجلسة وايضا يحسب لهم اطلاق برنامج الزمالك اليوم ".