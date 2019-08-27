شكرا لقرائتكم مدحت العدل: قناة الزمالك نجاح يحسب للمقاتل مرتضى منصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست المعروف، جماهير ومجلس ادارة نادى الزمالك على افتتاح قناة النادى قريبًا، مؤكدا أنها خطوة تأخرت كثيراً.

وأضاف العدل فى مداخلة هاتفية عبر برنامج "الزمالك اليوم " قائلا : "الزمالك ناد كبير رغم أنف المغرضين، أنا أوقات بختلف مع مرتضى منصور، لكنه اختلاف المحبين ولا يفسد الود قضية، وأنا شايف أن مرتضى بيحارب فى جبهات كتير، ومع ذلك حقق حلم كل الزملكاوية بظهور القناة الخاصة بالنادى للنور".

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وأتم العدل :"أتمنى أن يكون هناك اختلاف وتنوع وتطور فى قناة النادى التى طال انتظارها، ولا يقتصر التركيز على المباريات الخاصة بفريق كرة القدم فقط، أحنا أحسن ناس فى الألعاب الأخري محليا وافريقياً وأتمنى أن يتم القاء الضوء على هذه اللعبات ونجومها".