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مفاجأة.. النادي الأهلي لم يتسلم درع الدوري المصري حتى هذه اللحظة

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كشف مستشار التسويق في النادي الأهلي، عدلي القيعي، مفاجأة بخصوص درع وحصول النادي الأهلي عليه، بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي.

وقال عدلي القيعي خلال حديثه في برنامج “ملك وكتابة” الذي يذاع على قناة النادي الأهلي إن النادي الأهلي لم يتسلم حتى الآن درع الدوري الذي فاز به بعدما تصدر قائمة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وأشار مستشار التسويق في النادي الأهلي إلى أن النادي الأهلي مقرر له أن يتسلم درع الدوري المصري الممتاز في احتفالية سيقيمها اتحاد الكرة المصري في أحد الفنادق المصرية الكبرى وسيتسلم الشياطين الحمر الدرع في هذه الاحتفالية.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي حصل على درع الدوري المصري الممتاز للمرة رقم 41 في تاريخه الكروي بعدما احتل صدارة الجدول في الدوري الممتاز يليه نادي الزمالك ثم نادي بيراميدز.

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