فضية وبرونزية لزوجى الرجال والسيدات لتنس الطاولة فى الألعاب الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق زوجي السيدات لتنس الطاولة دينا مشرف ويسرا حلمي المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنافسات زوجي السيدات بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب . خرج الثنائي المصري من الدور قبل النهائي أمام ثنائي نيجيريا ليحسما الميدالية البرونزية. Advertisements وحقق ثنائي رجال مصر أحمد صالح ومحمد البيلي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات زوجي الرجال لتنس الطلولة بعد الخسارة في المباراة النهائية من ثنائي الجزائر بنتيجة 3-2. كان ثنائي زوجي السيدان دينا مشرف ويسرا حلمي حققا الميدالية البرونزية والمركز الثالث. كانت تنس الطاولة قد حققت ذهبية فرق الرجال وذهبية فرق السيدات وذهبية الزوجي المختلط رجال وسيدات وفضية تنس الطاولة زوجي مختلط وبرونزية الزوجي المختلط أيضا.

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