شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 26/8/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 26/8/2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتى جاء في مقدمتها فوز فريق الاتحاد السكندرى على العربى الكويتى بهدف نظيف، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.

الاتحاد السكندري يفوز على العربى الكويتى بهدف "قمر" فى البطولة العربية

تمكن فريق الاتحاد السكندرى فى الفوز على العربى الكويتى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، فى بالكويت.

"كاف" يُخطر اتحاد الكرة باعتماد وديتىّ المنتخب الأولمبى أمام السعودية

تسلم اتحاد الكرة، خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يفيد باعتماد وديتىّ المنتخب الأولمبى أمام السعودية كمباراتين دوليتين ضمن الأجندة الدولية.

اتحاد الكرة يستعين بتجربة البريميرليج فى تنظيم مسابقات الدورى المصري

اقترب اتحاد الكرة من الاستعانة بإحدى الشركات العالمية المختصة بتنظيم المسابقات ووضع جدول المباريات من بداية الموسم حتى نهايته، وهى نفس الشركة التى تنظم الدورى الإنجليزي "بريميرليج".

شاهد.. محمد عواد يستعرض مهاراته فى ميت عقبة

استعرض محمد عواد حارس مرمى الزمالك، مهاراته الخاصة بـ"تنطيط الكرة" خلال خوض التدريبات الجماعية مع الفارس الأبيض على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة.

صور.. الخطيب وأبو زيد والجناينى فى جنازة شقيق عضو مجلس الأهلي

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تواجد عدد من رموز الرياضة والمجتمع فى جنازة محمد قنديل شقيق طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، التى أقيمت بعد صلاة العصر اليوم الإثنين فى مسجد السيدة نفيسة.

مرتضى منصور لـ لاعبى الزمالك: تعاونوا.. والأنانية أهدرت فوزا كبيرا

عقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك جلسة مع لاعبى الفريق على هامش التدريبات فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة مصر المقاصة.

أحمد سعد يتوج بـ 3 ذهبيات فى رفع الأثقال بالألعاب الأفريقية

أضاف الرباع المصرى أحمد سعد 3 ميداليات ذهبية لبعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليا فى المغرب.

ميتشو يعقد جلسة خاصة مع شيكابالا.. وتدريبات منفردة لحفنى

عقد الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة سريعة مع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق، في بداية التدريبات الجماعية، من أجل منحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، لتنفيذها خلال المران.

أحمد سعد يتوج بـ 3 ذهبيات فى رفع الأثقال بالألعاب الأفريقية

أضاف الرباع المصرى أحمد سعد 3 ميداليات ذهبية لبعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليا فى المغرب.